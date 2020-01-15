Bayilerden loto oynayan vatandaşlar 15 Ocak Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. 3 milyon 200 bin TL'lik ikramiyenin devretmesinin ardından gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bugün saat 21.45'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları belirlendi. İşte haftanın sonuçları

15 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 12 - 13 - 14 - 17 - 23 - 48