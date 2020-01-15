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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 21:48

15 Ocak çekiliş sonuçları duyuruldu! 2. kez devreden ikramiye tutarı 3 milyon 200 bin TL

Akşam saatlerinden itibaren 15 Ocak çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta cumartesi gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 200 bin 469 liralık ikramiye devretti. Devir işleminin ardından Sayısal Loto oynayanlar sonuçları araştırmaya başladı. Peki, sonuçlara göre bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 15 Ocak ...

15 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

Bayilerden loto oynayan vatandaşlar 15 Ocak Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. 3 milyon 200 bin TL'lik ikramiyenin devretmesinin ardından gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bugün saat 21.45'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları belirlendi. İşte haftanın sonuçları

15 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 12 - 13 - 14 - 17 - 23 - 48

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