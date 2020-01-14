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  • 14.01.2020 15:53
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 15:53

'de tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberine göre 'de düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheli aranıyor.

Tunceli'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı ve yasa dışı bahis oynattığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheli aranıyor.

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