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  • 14.01.2020 17:55
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 17:55

'de aranan 28 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre 'de, Özel Harekat Polisleri'nin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 kişi yakalandı.

Kocaeli'de aranan 28 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, haklarında arama kaydı bulunanların yakalanması amacıyla operasyon başlattı. 317 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona Özel Hareket Polisleri de destek verdi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda kimisi polise yatakta yakalanan şüpheliler, kelepçelenerek gözaltına alındı.



Haklarında; kan gütme saiki ile öldürme, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapmak, vergi usul kanununa muhalefet, tarihi eser kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 1 ile 15 yıl arasında değişien kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 kişi yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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