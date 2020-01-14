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  • 14.01.2020 17:37
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 17:52

kimdir? Nerede yaşıyorlar?

Başkan , 'nda ile ilgili konuştu. Bu bağlamda arama motorlarında ? Köroğlu Türkleri nerede yaşıyorlar? Soruları sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Hafter'in etnik temizliğe tabii tuttuğu ve sayıları bir milyonu aşan Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri de var." ifadelerini kullanmıştı. Bu bağlamda Osmanlı Devleti'nin zamanında sahip olduğu topraklar üzerinde şu an 64 ülke vardır.

Köroğlu Türkleri kimdir? Nerede yaşıyorlar?

Köroğlu Türkleri kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan, "Hafter'in etnik temizliğe tabii tuttuğu ve sayıları bir milyonu aşan Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri de var." dedi. Osmanlı Devleti'nin zamanında sahip olduğu topraklar üzerinde şu an 64 ülke vardır. Bu 64 ülkenin yanında bir de Osmanlı, Hindistan Müslümanları -Pakistan, Doğu Hindistan Müslümanları Bangladeş, Singapur, Malezya, Endonezya, Türkistan Hanlıkları, Nijerya ve Kamerun'u da hilafeten kendisine bağlamıştır.

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