Köroğlu Türkleri kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan, "Hafter'in etnik temizliğe tabii tuttuğu ve sayıları bir milyonu aşan Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri de var." dedi. Osmanlı Devleti'nin zamanında sahip olduğu topraklar üzerinde şu an 64 ülke vardır. Bu 64 ülkenin yanında bir de Osmanlı, Hindistan Müslümanları -Pakistan, Doğu Hindistan Müslümanları Bangladeş, Singapur, Malezya, Endonezya, Türkistan Hanlıkları, Nijerya ve Kamerun'u da hilafeten kendisine bağlamıştır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ