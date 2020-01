Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından On Numara sonuçları açıklandı. Bu kapsamda 13 Ocak On Numara sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sonuçlar için heyecan sona ererken özellikle şu saatlerde On Numara'nın çekiliş sonuçları araştırılıyor. Geçen hafta yapılan çekilişlerde 282 bin liralık ikramiyeyi Bursa ve Ankara'daki iki talihli kazandı. İşte haftanın kazanan numaraları...

13 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI