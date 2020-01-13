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  • Son Güncelleme: 13.01.2020 21:21

13 Ocak MPİ sonuçları açıklandı! 282 bin liralık ikramiyeyi iki talihli kazandı

Bayilerden loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını şu saatlerde araştırmaya başladı. On Numara oynayan on binlerce vatandaş sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sonuçlar için heyecanlı bekleyişi son bulurken na göre hangi numaraların kazandığı Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. İşte 13 Ocak Pazartesi ...

13 Ocak MPİ On Numara sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından On Numara sonuçları açıklandı. Bu kapsamda 13 Ocak On Numara sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sonuçlar için heyecan sona ererken özellikle şu saatlerde On Numara'nın çekiliş sonuçları araştırılıyor. Geçen hafta yapılan çekilişlerde 282 bin liralık ikramiyeyi Bursa ve Ankara'daki iki talihli kazandı. İşte haftanın kazanan numaraları...

13 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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