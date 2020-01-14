Ah Kerem! Süs havuzunda cesedi bulundu...

Denizli'de Kerem Kartiz (17), kayboldu. Cansız bedeni bir süs havuzunda bulundu. Ailesi kahroldu. Olay yerindeki iki çakmak gazı dolum tüpü, intihar şüphesini doğurdu. Denizli'de Kerem Kartiz (17), kayboldu. Cansız bedeni bir süs havuzunda bulundu. Ailesi kahroldu. Olay yerindeki iki çakmak gazı dolum tüpü, intihar şüphesini doğurdu.
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