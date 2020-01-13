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  • 13.01.2020 10:28
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:28

Son dakika haberi: Çeşme açıklarında 131 yakalandı

Son dakika... 'in Çeşme ilçesi kıyısından larla denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 131 , ekiplerince yakalandı.

Lastik botta yakalandılar! Tam 131 kişi
ekipleri, geçen cumartesi günü, Karaada ve Uçburun açıklarında 2 ayrı taki göçmelerin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Lastik botlarda yapılan aramalarda 43'ü , 20'si , 14'ü Kuveyt ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 78 göçmen yakalandı. 30'u erkek, 11'i kadın ve 37'si çocuk olan grup kıyıya getirildi. Ertesi gün Çeşme ilçesi Karaada açıklarında bir lastik bot daha durduruldu.



Sahil Güvenlik ekibince kontrol edilen lastik botta 40'ı Suriye, 11'i Filistin ve 2'si Somali uyruklu olmak üzere toplam 53 göçmen yakalandı. 22'si erkek, 11'i kadın ve 20'si çocuk olun bu grup da kıyıya taşındı. İki günde yakalanan toplam 131 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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