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  • 13.01.2020 10:31
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:31

'da kan donduran olay! Sahte hesap açıp 'sana iş bulduk' diyerek...

’da 4 gün önce yapımı devam eden inşaatı yakınlarında ölü bulunan 27 yaşındaki ’ın babası konuştu. , oğlunun 5 ay önce evlendiği Ezgi D.’nin sahte hesap açarak tuzak kurduğunu söyledi. Baba Kahraman, "'Sana iş bulduk, beraber çalışacağız, buraya gel' dediler. Orada terminale inince Furkan'ı alıp kaçırmışlar" ifadelerini kullandı.

Sahte hesap açıp 'sana iş bulduk' diyerek...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde bulunan hızlı tren inşaatının yakınındaki boş arazide 4 gün önce yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ağzı koli bandıyla bantlanan kişinin, kalbinden 2 kez bıçaklandığı tespit edildi.

CİNAYET 8 SAATTE ÇÖZÜLDÜ
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatılırken, öldürülen kişinin Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman olduğu saptandı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Furkan Kahraman'ın telefonundan en son görüşme yaptığı kişileri tespit etti. Harekete geçen polis, Ömer Y. (28), Fatma Y. (21), Muhammet D. (28) ve 1 ay önce evlendiği Ezgi D.'yi (24), cesedin bulunmasından 8 saat sonra gözaltına aldı.

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