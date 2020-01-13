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  • 13.01.2020 10:14
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:14

'de yasa dışı bahis operasyonu

'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, '' kapsamında serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise '' kapsamında serbest bırakıldı.

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