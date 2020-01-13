Engelli genç kızı, yaptığı resimler hayata bağlıyor. Kendisini bu şekilde ifade ediyor. İzmir'de serebral palsi hastası yüzde 96 engelli Doğa Taşar (20) sadece sol eliyle resim çiziyor. Resimler, tişört ile bardaklara basılarak internetten satışa sunuluyor. Hayal dünyasını yansıtan Doğa için, İnsan İçin Umut Derneği harekete geçip 'Umut Köprüsü' projesini başlattı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın destekleriyle İzmir'in 30 ilçesinde genç kızın resimlerinden oluşan sergiler açılacak.
Anne Aslı Taşar, "Doğa'nın yüzde 96 bizim engel olarak görmediğimiz engelleri var. Sağ kol ve sağ bacağında güçsüzlük var. Konuşması hiç yok. Biz Doğa'nın bu rahatsızlığını yaklaşık 8 aylıkken öğrendik ve fizik tedavi ile özel eğitime başladık. En büyük hayalim ve dileğim, Doğa'nın resimleriyle tanınması" dedi.
Serebral palsi hastası Doğa Taşar'ı resim tutkusu hayata bağlıyor.
Anne Aslı Taşar, "Doğa'nın yüzde 96 bizim engel olarak görmediğimiz engelleri var. Sağ kol ve sağ bacağında güçsüzlük var. Konuşması hiç yok. Biz Doğa'nın bu rahatsızlığını yaklaşık 8 aylıkken öğrendik ve fizik tedavi ile özel eğitime başladık. En büyük hayalim ve dileğim, Doğa'nın resimleriyle tanınması" dedi.
Serebral palsi hastası Doğa Taşar'ı resim tutkusu hayata bağlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.