Bugünkü
Takvim

hastası ’ı resim tutkusu hayata bağlıyor

'de hastası yüzde 96 engelli 20 yaşındaki , sadece sol elini kullanarak harika resimler yapıyor. Yakında sergisi açılıyor.

Doğa harikası
Engelli genç kızı, yaptığı resimler hayata bağlıyor. Kendisini bu şekilde ifade ediyor. 'de hastası yüzde 96 engelli Doğa Taşar (20) sadece sol eliyle resim çiziyor. Resimler, tişört ile bardaklara basılarak internetten satışa sunuluyor. Hayal dünyasını yansıtan Doğa için, İnsan İçin Umut Derneği harekete geçip 'Umut Köprüsü' projesini başlattı. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın destekleriyle İzmir'in 30 ilçesinde genç kızın resimlerinden oluşan sergiler açılacak.

Anne Aslı Taşar, "Doğa'nın yüzde 96 bizim engel olarak görmediğimiz engelleri var. Sağ kol ve sağ bacağında güçsüzlük var. Konuşması hiç yok. Biz Doğa'nın bu rahatsızlığını yaklaşık 8 aylıkken öğrendik ve fizik tedavi ile özel eğitime başladık. En büyük hayalim ve dileğim, Doğa'nın resimleriyle tanınması" dedi.


Serebral palsi hastası Doğa Taşar'ı resim tutkusu hayata bağlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSerebral palsi hastası Doğa Taşar’ı resim tutkusu hayata bağlıyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri