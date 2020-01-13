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Kimseye güven olmaz

'da Ö. evine temizliğe gelen kadını dolandırdı. Ev alma hayaliyle yıllarca dişinden tırnağından arttırarak biriktirdiği 70 bin lirasını kaptıran ve kocası, Fulya Ö.'nün bir an önce yakalanmasını istiyor.

Kimseye güven olmaz
İstanbul'da Fulya Ö. evine temizliğe gelen kadını dolandırdı. Ev alma hayaliyle yıllarca dişinden tırnağından arttırarak biriktirdiği 70 bin lirasını kaptıran Sevgi Güven ve kocası, Fulya Ö.'nün bir an önce yakalanmasını istiyor. Aileyle irtibata geçen kadın, "Hakkımda çıkan haberleri kaldırın işe girip paranızı ödeyeceğim" vaadinde bulundu. Güven, "Alın teri paramı yiyip özgürce geziyor"dedi. Dolandırıcının, 30'a yakın suç kaydının olduğu ve aranması olduğu öğrenildi.



, Ö.'nün bir an önce yakalanmasını istiyor.



Koca Güven

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