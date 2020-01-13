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Gülistan seferberliği!

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) 8 gün ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Genç kızın son olarak görüldüğü Uzunçayır Barajı Gölü Dinar Köprüsü'nden suya düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu alana kaydırdı.

Gülistan seferberliği!
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) 8 gün ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Genç kızın son olarak görüldüğü Uzunçayır Barajı Gölü Dinar Köprüsü'nden suya düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu alana kaydırdı. Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile dip taraması yapılırken, karada da köpeklerle arama çalışmaları sürüyor. Bekleyiş sürüyor.

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