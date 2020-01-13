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'de sözde büyük vurgun yaptı! Mağdurlara, etkili “Gümüş mor alev enerjili kahve” içirmiş...

’de , kendisini olarak tanıttı. Hemcinslerini tokatladı. Eve kapattığı mağdurlara, etkili “Gümüş mor alev enerjili kahve” isimli bir içecek verdiği ortaya çıktı.

Enerjili vurgun!
Sözde büyük vurgun yaptı. Yöntemleri şaşırttı. 'de Ümran Yılmaz kendisini "psikolojik danışman" olarak tanıtı ve yaşam koçluğu yapmaya başladı. Yanına da kuaför Şeküre Örgüt'ü aldı. İkilinin, katılanlara uyguladığı yöntemler şok etti. Yaşam koçu skandalının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 'ın inziva adı altında evine kapattığı kadınların içeceklerine etkili kimyasal madde kullanarak pişirilen Türk kahvesi içirdiği, bu kahveye de "gümüş mor alev enerjili kahve" adını verdiği ortaya çıktı. İç huzur ve aydınlanma vaadiyle Yılmaz'ın bu kahvesinden içenler arasında emziren bir anne de olduğu anlaşıldı.



ile Ümran Yılmaz (sağda), birçok kadını kandırarak parasını aldı.



MUZ DANSI YAPTIRDI
Yılmaz ile Örgüt, kadınlara kahve verdi. Sözde "muz dansı" adı altında cinsel istismara bile kalkıştı

FATİH ULAŞ

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