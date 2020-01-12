Çift kol nakil yapılan genç adam, hayata adeta yeniden başladı. Ailesiyle mutluluğa adım attı. Antalya'da Yusuf Oğuz Şimşek'e çift kol nakli yapıldı. Genç adam, yeni ellerini anne ve babasının yüzüne sürmenin sevincini yaşadı. Şimşek duygularını "İşte mutluluğun fotoğrafı bu" sözleriyle anlatırken, anne ve babası da "Yaşadığımız hayal ötesi bir mutluluk" dedi.
Mukaddes ve Mustafa Şimşek çifti, nakili gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Özlenen Özkan'a da, "Bizim oğlumuza yeniden bir hayat yolu açtınız. Sizler iyi ki bu ülkede varsınız. Umutsuz insanların tek ümidi sizsiniz" diyerek teşekkür etti. Prof. Dr. Özkan'ın ise gözleri doldu.
Yusuf Oğuz Şimşek TAKVİM'e konuştu: "Kollarımı tam olarak kullanmaya başlayınca ilk işim 5 yıldır evin önünde duran otomobilimi kullanmak olacak. O araca en son 5 yıl önce el binmiştim. Daha sonra ailemden de kimse binmedi."
ERDOĞAN ÖZTÜRK
Mukaddes ve Mustafa Şimşek çifti, nakili gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Özlenen Özkan'a da, "Bizim oğlumuza yeniden bir hayat yolu açtınız. Sizler iyi ki bu ülkede varsınız. Umutsuz insanların tek ümidi sizsiniz" diyerek teşekkür etti. Prof. Dr. Özkan'ın ise gözleri doldu.
Yusuf Oğuz Şimşek TAKVİM'e konuştu: "Kollarımı tam olarak kullanmaya başlayınca ilk işim 5 yıldır evin önünde duran otomobilimi kullanmak olacak. O araca en son 5 yıl önce el binmiştim. Daha sonra ailemden de kimse binmedi."
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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