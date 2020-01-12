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  • Son Güncelleme: 12.01.2020 10:22

Son dakika: den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ocak 2020

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlanan raporla duyuruldu. Yayınlanan tahminlere göre 4 il için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların yer yer sağanak yağmur olması beklenirken, bazı bölgelerde ise kar yağışı olarak etkili olacağı belirtildi. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 12 Ocak 2020 Pazar günü hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

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