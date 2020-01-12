Kilyos açıklarında geçtiğimiz Cuma günü sabah erken saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker, Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı teknesi çarpışmış ve 6 balıkçıdan 3'ü çevredeki balıkçı tekneleri tarafından kurtarılırken, diğer 3'ü ise kaybolmuştu. Dün yapılan çalışmalarda kaybolan bir balıkçı daha bulunmuştu. Diğer iki balıkçıya ulaşmak için çalışmalar ise dün olduğu gibi bugün de devam etti. İstanbul Valiliği, arama çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANILMAMIŞTIR

Valilikten yapılan açıklamada, "10 Ocak'ta Kilyos açıklarında meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarında bugün 08.00'den itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra edilmiştir. Gün boyu yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaya devam edilmektedir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 bot ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir." denildi.