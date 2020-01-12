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, boğulmak üzere olan yaşlı Alman çifti kurtardı: Tereddüt etmedim

Kanala düşen Alman çifti kurtaran Türk konuştu. Olay önceki gün 'nın Düsseldorf kentinde yaşandı. Güvenlik görevlisi 46 yaşındaki , bir aracın Kö-Grabben kanalına uçtuğunu gördü. Tereddüt etmeden suya atlayarak yaşlı Alman çifti kurtardı. Alkan yaşadığı o anları anlattı: Tereddüt etmedim

Tereddüt etmedim
Kanala düşen Alman çifti kurtaran Türk konuştu. Olay önceki gün 'nın Düsseldorf kentinde yaşandı. Güvenlik görevlisi 46 yaşındaki Murat Alkan, bir aracın Kö-Grabben kanalına uçtuğunu gördü. Tereddüt etmeden suya atlayarak yaşlı Alman çifti kurtardı.



Alkan yaşadığı o anları, "Ben olayın yaşandığı yerde bir güvenlik şirketinde çalışıyorum. Nehre düşmeden bir kişiye çarpmışlar galiba, oradan nehre düşmüş. Baktım araba nehre düşüyor, içinde çocuk yoktur inşallah dedim. Hiçbir şey düşünmeden çantamı çıkarıp hemen atladım" sözleriyle anlattı. Alkan, "Orada 200 kişi toplanmış seyrediyordu, ona üzüldüm. İnsanlık ölmüş dedim. Ben insanlık görevimi yaptım" diye konuştu.



Tereddüt etmeden suya atlayan , yaşlı çifti kurtardı.

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