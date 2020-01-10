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  • 11.01.2020 01:31
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 01:31

'da şaşırtan olay! Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu...

'da programında şaşkınlık verici bir olay daha yaşandı. 67 yaşındaki , kendisinden 30 yaş küçük eşinin kendisine ihanet edip başka birisiyle kaçtığını programında öğrendi. Bugün Küçükçekmece Adliyesinde görülen davada 9 yıllık evlilik tek celsede bitti. Tapusunu geri alan Kemal Açıkgöz ise Esra Erol'a teşekkürlerini iletti.

Esra Erol'da programına katılan Kemal Açıkgöz kendisinden 30 yaş küçük eşi Hüsne Açıkgöz'ün Kasım ayından beri kayıp olduğunu ve giderken yanında bir miktar nakit parayı ve rahmetli kızından hatıra birkaç parça ziynet eşyasını da götürdüğünü iddia etmişti. Eşi vefat ettikten sonra 2. Evliliğini Hüsne hanımla yapan Kemal bey eşine her türlü fedakârlığı yaptığını söyleyerek, eşi Hüsne Açıkgöz'e (38) arsasının tapusunu verdiğini de belirtmişti.

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