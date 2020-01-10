Esra Erol'da programına katılan Kemal Açıkgöz kendisinden 30 yaş küçük eşi Hüsne Açıkgöz'ün Kasım ayından beri kayıp olduğunu ve giderken yanında bir miktar nakit parayı ve rahmetli kızından hatıra birkaç parça ziynet eşyasını da götürdüğünü iddia etmişti. Eşi vefat ettikten sonra 2. Evliliğini Hüsne hanımla yapan Kemal bey eşine her türlü fedakârlığı yaptığını söyleyerek, eşi Hüsne Açıkgöz'e (38) arsasının tapusunu verdiğini de belirtmişti.