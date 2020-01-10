



İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Özlem K., 3 yıl boyunca babası Hüseyin K. (53) ve ağabeyi Erdem K. (23) tarafından işkence ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailesinin şiddetine sadece kendisinin değil kardeşlerinin de maruz kaldığını anlatan genç kız 21 yaşındaki ağabeyi Vefa K.'nin anne ve babası tarafından küçük kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyet edildiğini ve haksız yere 5 ay cezaevinde yatmasına neden olduklarını ileri sürdü.

'BABAM TARAFINDAN SİSTEMATİK TACİZE UĞRADIM'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç kızın şikayetinin ardından baba Hüseyin K., ve ağabey Erdem K., hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler cinsel taciz ve işkence iddialarını yalanlayarak Özlem K.'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti. Özlem K., savcılıkta verdiği ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı; "Babam Hüseyin K., Annem Ceyhan K., ve abim Erdem K.'den şikayetçiyim. Babam Hüseyin K.'den 2016 senesinde tacize uğradım. Cinsel taciz olayı 2016 yılının Haziran ve Temmuz ayında meydana gelmiştir. Babam bana dayak atarken özel yerlerime dokunuyordu.