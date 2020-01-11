TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü
TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde özel halk otobüsünün çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi. Kazaya karışan minibüsün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınarak, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul'da Çağan Çokcan motosikletiyle emniyet şeridindeki minibüse çarptı. Yola fırladı. Arkadan hızla gelen otobüsün altında kaldı. Kendisi ve yanındaki eşi Dilek, kurtarılamadı.
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