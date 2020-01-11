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TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü

TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde özel halk otobüsünün çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi. Kazaya karışan minibüsün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınarak, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bir çift gözyaşı
İstanbul'da Çağan Çokcan motosikletiyle emniyet şeridindeki minibüse çarptı. Yola fırladı. Arkadan hızla gelen otobüsün altında kaldı. Kendisi ve yanındaki eşi Dilek, kurtarılamadı.

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