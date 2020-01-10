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  • 11.01.2020 04:44
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 04:44

'de esrarengiz ölüm! Herkes dan sanıyordu ama...

'de bir a giden polis ve itfaiye ekipleri, yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki genci yaşadığı yerin arka bahçesinde yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan yaralı genç hayatını kaybetti.


Olay, Rasimpaşa Mahallesi İzzettin Sokak'ta saat 00.00 sıralarında 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürülürken dairede bir süre soğutma çalışması yaptı.

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