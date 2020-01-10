

Olay, Rasimpaşa Mahallesi İzzettin Sokak'ta saat 00.00 sıralarında 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürülürken dairede bir süre soğutma çalışması yaptı.

