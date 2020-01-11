Antalya'da yaşayan B.İ. (18), 5 Ocak'ta ağabeyi ile birlikte polise giderek babası H.M.İ.'nin 5-6 yaşından beri kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Hürriyet'in haberine göre B.İ., annesi ve babasının Ekim 2018'de boşandığını belirterek bu tarihten sonra haftanın iki günü H.M.İ.'de kaldığını söyledi. Bu gecelerde tecavüze uğradığını iddia eden B.İ., şöyle konuştu:

'KEDİ SAHİPLENİRDİ'

"Birçok defa intihar etmek istedim. 9'uncu sınıfta saçlarımı yolmaktan psikiyatriste gittim. Halüsinasyonlar görüyordum. İlaç yazılmıştı ama fazla kullanmadım. Ben yanına gitmek istemediğimden babam kedi sahiplenir, yanına gitmemi sağlardı. Cinsel istismara dayanamadığım ve kaldıramadığım için bu hafta babama gitmedim. Ağabeyime anlattım. O da polise getirdi. Yıllarca bu durumdan utandığımdan, babamın bana ve aileme zarar vermesinden korktuğumdan kimseye anlatamadım."

'ANLAM VEREMİYORUM'

H.M.İ. ise suçlamaları reddetti. Kızı B.İ.'nin gönderdiği "Seni gördüğüm zaman kendimden nefret ediyorum. Hiçbir şeye katlanmak istemiyorum. Artık yapamıyorum, seni istemiyorum. Kendimden iğreniyorum. Seni gördükçe aklıma geliyor her şey. Sesini duymak istemiyorum. Tamam, bakarız, dedin. Sabrettin. Kendimden iğreniyorum" şeklindeki mesaj ile H.M.İ.'nin "Tamam, o iş yok" yazışması babaya soruldu. H.M.İ., "Ben cinsel bir eylemi kastetmiş değilim. Kızımın yazdıklarına anlam veremiyorum. Kızımla aramda cinsel yakınlaşma yoktur" dedi. H.M.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.