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  • 10.01.2020 14:07
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 14:07

Son dakika: sapığı yakalandı! Evli ve bir çocuk babası çıktı...

Son dakika haberine göre İstanbul 'de yılbaşı sabahı S.Y. adlı kadına da bulunan K. gözaltına alındı. S.Y’nin, evli ve 1 çocuk babası Fatih K’yı teşhis ettiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'ta sabah saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi Uhuvet Sokak'ta yürürken ya uğradığını söyleyen S.Y'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 68 kameranın görüntüsünü inceleyen ekipler, şüpheli F.K'yi (27) Fikirtepe Özbey Caddesi'nde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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