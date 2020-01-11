'Sarı poşetli kız' sokak hayvanları için sokak sokak dolaşıyor

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan 24 yaşındaki Ceren Baştürk, 'Helal olsun' dedirtti. Üniversite öğrencisi Baştürk, yaklaşık 4 aydır eline aldığı sarı poşetlerle sokaklarda dolaşarak esnafın biriktirdiği plastik ve teneke atıkları topluyor. Baştürk, topladığı atıkları kentin farklı noktalarında bulunan mamamatiklere atarak sokak hayvanları için makineden mama alıyor. O mamaları ise sokakta yaşayan kedi ve köpeklere bırakıyor.
VAPURDA DA VAR
Ceren Baştürk, "Bütçem doğrultusunda onlar için mama veya süt alırım. Mutlaka yakınımdaki, çevremdeki hayvanlara bırakırım. Bir belediyenin meydana koymuş olduğu mama makinesi, mamamatik tarzı bir şey var. Ben oraya plastik ve teneke atık atarak biriken mamaları kedi ve köpeklere bırakıyorum. Komşularım, arkadaşlarım atık biriktiriyor. Evime yakın olan esnaftan biriktirmeleri için rica ettim. Bazıları reddetti ama bazılarından o kadar güzel tepkiler aldım ki onlar her gün biriktiriyorlar. Süs eşyası satan bir dükkan sahibi de içtiği, kullandığı veya müşterisine ikram ettiği su şişesini veriyor. Ben Üsküdar'da üniversite öğrencisiyim. Okul dönüşü vapurda da atık topluyorum" dedi.
SOSYAL MEDYA MESAJLARI
CEREN teşekkürler sana. Yüreğine sağlık. İyi ki varsın, iyi ki kalbin büyük.
HERKES iyilik yapsa, ülkemiz de dünyamız da başka olur. Ceren bunu kanıtladı.
KEDİLERİN annesi gibisin Ceren. Her zaman böyle doğru ve merhametli ol.
ARKADAŞLAR iyilik yapmak kötülük yapmaktan daha kolay.
CERENLER çoğalırsa, her şey mutluluğa doğru evrilir.
SADECE kediler değil, birçok kimsesiz çocuk da Ceren'le umutlanıyor.
CEREN'i tesadüfen gördüm. Yüz yüze ona teşekkür ettim.
VAPURDA DA VAR
Ceren Baştürk, "Bütçem doğrultusunda onlar için mama veya süt alırım. Mutlaka yakınımdaki, çevremdeki hayvanlara bırakırım. Bir belediyenin meydana koymuş olduğu mama makinesi, mamamatik tarzı bir şey var. Ben oraya plastik ve teneke atık atarak biriken mamaları kedi ve köpeklere bırakıyorum. Komşularım, arkadaşlarım atık biriktiriyor. Evime yakın olan esnaftan biriktirmeleri için rica ettim. Bazıları reddetti ama bazılarından o kadar güzel tepkiler aldım ki onlar her gün biriktiriyorlar. Süs eşyası satan bir dükkan sahibi de içtiği, kullandığı veya müşterisine ikram ettiği su şişesini veriyor. Ben Üsküdar'da üniversite öğrencisiyim. Okul dönüşü vapurda da atık topluyorum" dedi.
SOSYAL MEDYA MESAJLARI
CEREN teşekkürler sana. Yüreğine sağlık. İyi ki varsın, iyi ki kalbin büyük.
HERKES iyilik yapsa, ülkemiz de dünyamız da başka olur. Ceren bunu kanıtladı.
KEDİLERİN annesi gibisin Ceren. Her zaman böyle doğru ve merhametli ol.
ARKADAŞLAR iyilik yapmak kötülük yapmaktan daha kolay.
CERENLER çoğalırsa, her şey mutluluğa doğru evrilir.
SADECE kediler değil, birçok kimsesiz çocuk da Ceren'le umutlanıyor.
CEREN'i tesadüfen gördüm. Yüz yüze ona teşekkür ettim.
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