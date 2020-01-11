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Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

İstanbul Kilyos açıklarında Rus ‘Glard 2’ tankeri ile balıkçı teknesi çarpıştı. 3 kişi can verdi, 3 kişi ise son anda kurtarıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'Kill'yos
Tanker faciasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay dün İstanbul Kilyos açıklarında meydana geldi. 33 metre uzunluğundaki 'Dursun Ali Coşkun' adlı tekne, 6 mürettebatı ile mezgit avına çıktı. Trol teknesinde Yusuf Coşkun (64), oğlu Fatih Coşkun ve Ali Coşkun, İlyas Domaç (70) ve iki mürettebat bulunuyordu. Glard-2 adlı Rus bayraklı tanker, balıkçı teknesine çarptı. Fatih ve Ali Coşkun kardeşler ile Ateş isimli mürettebat son anda kurtarıldı. Yusuf Coşkun ve İlyas Domaç ile yabancı uyruklu bir mürettebat suya battı. Cenazeler, 80 metre derinlikte teknenin enkazında bulundu. İlk yardıma giden Kaptan Mahmut Demir "Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 tane adam çıkardım. Diğerleri tekne ile battı" diye konuştu. Kaptanın oğlu Mustafa Demir ise "Tekne zaten batmıştı. 3 kişi pervaneden tutunuyordu. Biz yanaştık tekneye. Yanaşırken biraz sıkıntı yaşadık ama paniklemeden arkadaşları içeri aldık" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



ÖLDÜ
İLYAS DOMAÇ





ÖLDÜ
YUSUF ÇOŞKUN

KURTARILDI
FATİH ÇOŞKUN



Kaptan Mahmut Demir, kazazedeleri kurtardı.



KAPTAN
Mahmut Demir

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