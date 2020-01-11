Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

faciasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay dün İstanbul Kilyos açıklarında meydana geldi. 33 metre uzunluğundakiadlı tekne, 6 mürettebatı ile mezgit avına çıktı. Trol teknesinde(64), oğluve(70) ve iki mürettebat bulunuyordu.balıkçı teknesine çarptı.Ateş isimli mürettebat son anda kurtarıldı.veile yabancı uyruklu bir mürettebat suya battı.. İlk yardıma giden Kaptan"Kazayı görmedim adamları gördüm sadece." diye konuştu. Kaptanın oğluise "Tekne zaten batmıştı. 3 kişi pervaneden tutunuyordu. Biz yanaştık tekneye. Yanaşırken biraz sıkıntı yaşadık ama paniklemeden arkadaşları içeri aldık" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.İLYAS DOMAÇYUSUF ÇOŞKUNFATİH ÇOŞKUNMahmut Demir