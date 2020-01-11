Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

Tanker faciasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay dün İstanbul Kilyos açıklarında meydana geldi. 33 metre uzunluğundaki 'Dursun Ali Coşkun' adlı tekne, 6 mürettebatı ile mezgit avına çıktı. Trol teknesinde Yusuf Coşkun (64), oğlu Fatih Coşkun ve Ali Coşkun, İlyas Domaç (70) ve iki mürettebat bulunuyordu. Glard-2 adlı Rus bayraklı tanker, balıkçı teknesine çarptı. Fatih ve Ali Coşkun kardeşler ile Ateş isimli mürettebat son anda kurtarıldı. Yusuf Coşkun ve İlyas Domaç ile yabancı uyruklu bir mürettebat suya battı. Cenazeler, 80 metre derinlikte teknenin enkazında bulundu. İlk yardıma giden Kaptan Mahmut Demir "Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 tane adam çıkardım. Diğerleri tekne ile battı" diye konuştu. Kaptanın oğlu Mustafa Demir ise "Tekne zaten batmıştı. 3 kişi pervaneden tutunuyordu. Biz yanaştık tekneye. Yanaşırken biraz sıkıntı yaşadık ama paniklemeden arkadaşları içeri aldık" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ÖLDÜ
İLYAS DOMAÇ
ÖLDÜ
YUSUF ÇOŞKUN
KURTARILDI
FATİH ÇOŞKUN
Kaptan Mahmut Demir, kazazedeleri kurtardı.
KAPTAN
Mahmut Demir
ÖLDÜ
İLYAS DOMAÇ
ÖLDÜ
YUSUF ÇOŞKUN
KURTARILDI
FATİH ÇOŞKUN
Kaptan Mahmut Demir, kazazedeleri kurtardı.
KAPTAN
Mahmut Demir
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.