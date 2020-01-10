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  • 10.01.2020 12:55
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 13:00

Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan yapının altında ne bulundu

’nda Osmanlı döneminde askeri hastanede Cumhuriyet döneminde yurt ve tanzim çadır olarak hizmet veren daha sonra ise 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan yapının altında MS 2. yüzyıl ne ait dev bulundu. Yaklaşık 50 metrekare alanda bulunan mozaiğin ucunun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan kazılar ile birlikte dev mozaiğe daha önce İSKİ tarafından yapılan kanalizasyon çalışmalarında zarar verildiği ortaya çıktı.



Zeytinburnu'nda şuanda Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat çalışmaları kapsamında Kazlıçeşme Sanat Galerisi olarak kullanılan tarihi bina Sultan İkinci Mahmud döneminde Cebehane Hastanesi, 1847 yılında ise Halil Paşa tarafından ihtiyaçları karşılamak üzere "Zeytinburnu Askeri Hastanesi" olarak tahsis edildi. Bina Cumhuriyet döneminde yurt, tanzim çadırı, gibi birçok hizmeti verdikten sonra 1935-1956 yıllar arasında yeniden hastaneye hizmeti vermeye başladı. Bina daha sonra 25 yıl boyunca ise Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak hizmet verdi. Tarihi binada 2016 yılında Zeytinburnu Belediye başkanlığı yeni binasına taşındıktan sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı.

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