Zeytinburnu'nda şuanda Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat çalışmaları kapsamında Kazlıçeşme Sanat Galerisi olarak kullanılan tarihi bina Sultan İkinci Mahmud döneminde Cebehane Hastanesi, 1847 yılında ise Halil Paşa tarafından ihtiyaçları karşılamak üzere "Zeytinburnu Askeri Hastanesi" olarak tahsis edildi. Bina Cumhuriyet döneminde yurt, tanzim çadırı, gibi birçok hizmeti verdikten sonra 1935-1956 yıllar arasında yeniden hastaneye hizmeti vermeye başladı. Bina daha sonra 25 yıl boyunca ise Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak hizmet verdi. Tarihi binada 2016 yılında Zeytinburnu Belediye başkanlığı yeni binasına taşındıktan sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı.