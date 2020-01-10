Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.
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