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  • 10.01.2020 10:30
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 11:15

Son dakika: 'da korkutan ! Okul tahliye edildi

Son dakika haberine göre ’de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

'de iş yerinde çıkan da yoğun duman nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ
Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılınca yandaki özel okul tahliye edildi. Olayı öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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