Beşiktaş'ta feci kaza! Vinç üst geçide çarptı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan üst geçide vinç çarptı. Üst geçitten kopan parçalar nedeniyle Barbaros Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan üst geçide vinç çarptı. Üst geçitten kopan parçalar nedeniyle Barbaros Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.