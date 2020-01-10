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  • 10.01.2020 14:02
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 14:18

Beşiktaş'ta feci kaza! Vinç üst geçide çarptı

Son dakika haberine göre 'nda iş makinası üst geçide çarptı. te hasar meydana gelirken olay sonrası yoluna devam eden iş makinasının sürücüsü gözaltına alındı. Bulvarda trafik aksadı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan üst geçide vinç çarptı. ten kopan parçalar nedeniyle Barbaros Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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