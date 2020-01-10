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  • 11.01.2020 07:16
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 07:18

Son dakika: Otoyolu'nda : 4 yaralı

Son dakika haberi... istikametinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik sında 4 kişi yaralandı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da feci kaza!

, istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,
istikametine ilerleyen bir otomobil aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobil, çarpmasının ardından yolun sağ tarafında bulunan toprak alana çaparak durabildi.



İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi,olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik oluştu. Kazaya karışan ootmobillerin çekiic yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

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