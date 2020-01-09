e Devlet Diyanet Hac sorgulama nasıl yapılır? Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e Devlet şifresi olmayan vatandaşlar, şifereleri nereden alabileceklerini araştırmaya başladılar. Peki, e Devlet giriş nasıl yapılır? e Devlet şifresi nereden alınır? İşte e Devlet Diyanet Hac sorgulama ekranı...

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

E-devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların E-devlet şifresi alması şartı mevcuttur. E-devlet şifresini sis-teme giriş yapmak isteyen vatandaşların PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yetkili şubelere T.C kimlik kartlarıyla başvuruda bulunması yeterlidir. Üzerinde T.C kimlik numaralarının bulunduğu fotoğraflı bir kimlik kartı ile (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet, avukat kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim veya savcı kimlik kartla-rı) yurt içindeki PTT şubelerinden 2 TL karşılığında E-devlet şifrenizi almanız mümkündür. Yurt dışında bulunan vatandaşların ise; E-devlet şifresini temin etmek için elçilik ya da konsolosluklara bizzat müracaat etmesi gerekir.

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