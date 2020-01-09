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  • 09.01.2020 16:00
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 16:00

Son dakika: 'da kan donduran olay! Ağzını bantlayıp kalbinden bıçaklamışlar

Son dakika haberine göre ’da yapımı devam eden rayları yakınlarında ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış vaziyette bir erkek cesedi bulundu.

Kan donduran olay! Ağzını bantlayıp...

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Dereçavuş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki sefer bıçaklandığı tespit edildi. Cesedin çürümeye başladığı, başka bir yerde öldürüldükten sonra buraya getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın cesedi otopsi ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

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