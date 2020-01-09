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  • 09.01.2020 15:57
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 15:57

Şaşırtan görüntü! O ilimizde ortaya çıktı

- sınırında kavisler çizerek uçan uçağın bıraktığı kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu. İzler, Doğubayazıt ilçesinden ilgiyle izlendi.

Şaşırtan görüntü! O ilimizde ortaya çıktı

'nın Doğubayazıt ilçesindeki ile sınırı arasında bulunan küçük Ağrı Dağı mevkiinde bugün öğle saatlerinde beliren uçak, yaklaşık 1 saat boyunca bölgede uçtu. Zaman zaman alçak uçuş yapan uçak, kavisler çizdi. Uçağın bıraktığı kuyruk izi ise gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. İzler, Doğubayazıt ilçesinden ilgiyle izlendi.

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