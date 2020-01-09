Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye ile İran sınırı arasında bulunan küçük Ağrı Dağı mevkiinde bugün öğle saatlerinde beliren uçak, yaklaşık 1 saat boyunca bölgede uçtu. Zaman zaman alçak uçuş yapan uçak, kavisler çizdi. Uçağın bıraktığı kuyruk izi ise gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. İzler, Doğubayazıt ilçesinden ilgiyle izlendi.
Şaşırtan görüntü! O ilimizde ortaya çıktı
Türkiye - İran sınırında kavisler çizerek uçan uçağın bıraktığı kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu. İzler, Doğubayazıt ilçesinden ilgiyle izlendi.
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