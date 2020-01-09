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  • 09.01.2020 15:53
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 15:53

'da çığ faciası! Kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu. Bektaş'ın cesedinin yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında  bulunduğu öğrenildi.

Adana'da çığ faciası!

Önceki gün, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve 'ın hayatını kaybettiği, ile 'in yaralandığı çığda kaybolan Veli Bektaş'a ulaşmak için 96 personel ve maden şirketinin 62 çalışanın iz takip ve kadavra köpekleri ile sürdürdüğü arama çalışması sonuçlandı.

Ekipler, krom madeni yakınlarında çığın düştüğü bölgedeki kar altında Bektaş'ın cesedine ulaştı.

Bektaş'ın cesedinin yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunduğu öğrenildi.

Çığ düşmesinin ardından kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirilmiş, Yasin Kılıç'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmişti.

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