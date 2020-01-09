Bugünkü
Takvim

'in organlarının nakledildiği 3'üncü kişi de hayatını kaybetti

'de beyin ölümü gerçekleşen 'in böbrek ve karaciğeri, 'nde 3 hastaya nakledildi. 2'si hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki ise dün can verdi. Başhekimlik, "Nakilde izlenen yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu araştırılıyor" açıklamasını yaptı.

Nakil kabusu
İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 'in böbrek ve karaciğeri, 'nde 3 hastaya nakledildi. 2'si hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki Ali Uslu ise dün can verdi. Başhekimlik, "Nakilde izlenen yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu araştırılıyor" açıklamasını yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFiliz Tekin'in organlarının nakledildiği 3'üncü kişi de hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri