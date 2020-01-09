İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in böbrek ve karaciğeri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 hastaya nakledildi. 2'si hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki Ali Uslu ise dün can verdi. Başhekimlik, "Nakilde izlenen yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu araştırılıyor" açıklamasını yaptı.
- Yaşam
- 09.01.2020
- Gazete
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