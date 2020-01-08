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  • 08.01.2020 23:20
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 23:22

2020 ne zaman açıklanacak? Hac kurası sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

2020 sorgulama işlemi nasıl yapılır? Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde şu sıralar " sonuçları" yer alıyor. Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatlarını e-Devlet üzerinden tamamladığı belirtildi. Bu kapsamda 2020 sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor.

Hac kurası sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hac kurası sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların büyük bir heyecanla beklediği hac kurası 9 Ocak Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda çekilecek. Kura sonuçlarının nereden öğrenileceğini merak edenler bu kapsamda "Hac kurası sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor.

HAC KURASI SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acentelere yapılacak.

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