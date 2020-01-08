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'de korkunç olay! Ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Ünlü çift Figen ve ’ın oğlu Tyler, tarafından bıçaklanarak katledildi. Caninin, genci akrabasına saldıran kişiye benzettiği öğrenildi.

İstanbul Şişli'de dün dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi Figen ile çiftinin iki oğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen liseli , Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. (22) da çıkan kavgada yaralanan akrabasını görmek için hastaneye gitti.

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Emre Tyler Mays'i yakınlarını yaralayan kişiye benzetti. Bıçaklanan Mays, hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı, kısa sürede enselendi. 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.


Akın Kutlu



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