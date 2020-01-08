İstanbul Şişli'de dün dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi Figen ile Randolph Ward Mays çiftinin iki oğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen liseli Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Akın Kutlu (22) da çıkan kavgada yaralanan akrabasını görmek için hastaneye gitti.
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Emre Tyler Mays'i yakınlarını yaralayan kişiye benzetti. Bıçaklanan Mays, hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı, kısa sürede enselendi. 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.
Akın Kutlu
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