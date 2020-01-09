2020 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 yılının Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kura sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden erişme açıldı. Sonuçlara göre hac vazifesini yerine getirecek olan vatandaşlar Hac kesin kayıtları hakkında detayları araştırıyor. Peki, Hac kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar...
E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek.
E DEVLET HAC SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklar. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklar.
Hac fiyatları için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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