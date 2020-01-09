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  • 09.01.2020 22:50
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 22:50

2020 ne zaman başlayacak? Hac kayıtları nasıl ve nereden yapılacak?

2020 yılı Hac kuraları bugün çekildi. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde 2020 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Hacı adayları, 2020 Hac kesin kayıtları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, hac kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

2020 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?

2020 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 yılının Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kura sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden erişme açıldı. Sonuçlara göre hac vazifesini yerine getirecek olan vatandaşlar Hac kesin kayıtları hakkında detayları araştırıyor. Peki, Hac kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar...

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek.

E DEVLET HAC SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklar. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklar.

Hac fiyatları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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