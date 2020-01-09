9 Ocak Milli Piyango sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. 9 Ocak Perşembe tarihli çekilişler saat 18.00'de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. Bugün noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 9 Ocak Milli Piyango sonuçları açıklandı. İkramiye dört bilete isabet etti. İşte 9 Ocak MPİ sıralı tam liste...

9 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ, SAMSUN-MERKEZ

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar

590917

400000 TL ikramiye kazanan numaralar

469931

40000 TL ikramiye kazanan numaralar

159609 284355 415172