9 Ocak Milli Piyango sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. 9 Ocak Perşembe tarihli çekilişler saat 18.00'de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. Bugün noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 9 Ocak Milli Piyango sonuçları açıklandı. İkramiye dört bilete isabet etti. İşte 9 Ocak MPİ sıralı tam liste...
9 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ, SAMSUN-MERKEZ
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
590917
400000 TL ikramiye kazanan numaralar
469931
40000 TL ikramiye kazanan numaralar
159609 284355 415172
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