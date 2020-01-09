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  • 09.01.2020 23:50
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 23:53

çekiliş sonuçları tam liste açıklandı! İşte ekranı

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişlerinin ardından 2020 yılının ilk çekilişleri bugün yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. 9 Ocak Perşembe tarihli Milli Piyango çekilişleri için bilet alan vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyordu. Kurum tarafından çekiliş sonuçları tam liste olarak bu akşam duyuruldu. İşte ekranı

9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları duyuruldu!

9 Ocak Milli Piyango sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. 9 Ocak Perşembe tarihli çekilişler saat 18.00'de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. Bugün noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 9 Ocak Milli Piyango sonuçları açıklandı. İkramiye dört bilete isabet etti. İşte 9 Ocak MPİ sıralı tam liste...

9 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ, SAMSUN-MERKEZ

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar

590917

400000 TL ikramiye kazanan numaralar

469931

40000 TL ikramiye kazanan numaralar

159609 284355 415172

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