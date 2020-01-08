Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek şehitlerin ruhu için Fatiha okunmasını istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek. İşte TC kimlik no ile sorgulama Diyanet asıl ve yedek listesi takvim.com.tr'de

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