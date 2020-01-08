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  • 09.01.2020 17:54
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 17:54

TC kimlik no ile kura çekiliş sorgulama ve heyecan sona erdi!

Milyonlarca ı adayının merakla beklediği 2020 yılı hac kuraları çekildi. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kuraları açıklandı. Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek. İşte TC kimlik no ile hac kura çekiliş sorgulama takvim.com.tr'de

Hac kura sonuçları açıklandı! Diyanet hac sonucu sorgulama

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek şehitlerin ruhu için Fatiha okunmasını istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek. İşte TC kimlik no ile sorgulama Diyanet asıl ve yedek listesi takvim.com.tr'de

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