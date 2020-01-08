Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 08.01.2020 19:19
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 19:20

Son dakika: 'ün Ovacık ilçesinde eğitime kar engeli! 9 Ocak Karabük'te okullar tatil mi?

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava eğitimde aksamalara sebebiyet veriyor. 'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Karabük'ün o ilçesinde eğitime kar engeli

'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Spor Lisesi dahil) okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de yarın tam gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Karabük'ün Ovacık ilçesinde eğitime kar engeli! 9 Ocak Karabük'te okullar tatil mi?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri