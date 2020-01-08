1 Ocak Çarşamba günü yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi olmayınca 764 binlik liralık ikramiye bugüne devretti. Devir işleminin ardından Şans Topu oynayan vatandaşlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu kapsamda Şans Topu oyununun 969'uncu hafta çekilişinde hangi numaraların ikramiye kazandığı merakla araştırılıyor. 8 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından belirlendi. İşte haftanın kazanan numaraları...

8 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 4 - 12 - 18 - 28 - 33 ve +11