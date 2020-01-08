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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 21:17

8 Ocak çekiliş sonuçları belirlendi! Şans Topu'nda 764 bin liralık ikramiye devretmişti

8 Ocak sonuçları bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle akşam saaterinden itibaren Şans Topu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor. Geçen hafta çarşamba günü yapılan çekilişlerde 764 bin liralık ikramiye bugüne devretmişti. Peki, çekilişlerin ardından Şans Topu'nda hangi numaralar kazandı? İşte 8 Ocak ...

8 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları belirlendi!

1 Ocak Çarşamba günü yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi olmayınca 764 binlik liralık ikramiye bugüne devretti. Devir işleminin ardından Şans Topu oynayan vatandaşlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu kapsamda Şans Topu oyununun 969'uncu hafta çekilişinde hangi numaraların ikramiye kazandığı merakla araştırılıyor. 8 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından belirlendi. İşte haftanın kazanan numaraları...

8 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 4 - 12 - 18 - 28 - 33 ve +11

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