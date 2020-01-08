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  • 08.01.2020 16:21
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 16:34

Son dakika: 'tan paylaşımı

Son dakika haberine göre Türkiye'yi bölgenin enerji üssü konumuna getiren projesi Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Törene katılan bir diğer isim olan sosyal medya hesabından asrın projesi için paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak'tan TürkAkım paylaşımı

Türkiye'yi bölgenin enerji üssü konumuna getiren projesi Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Törene katılan bir diğer isim olan sosyal medya hesabından asrın projesi için paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında; "Türkiye'yi enerjide, özellikle doğalgaz ticaretinde merkez haline getirmek amacıyla attığımız adımlar meyvesini veriyor. Üç yıl önce imzaladığımız dev proje tamamlandı. Rusya doğalgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan #TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun." dedi.

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