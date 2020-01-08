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  • 08.01.2020 21:51
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 21:51

8 Ocak sorgulama! Haftanın sonuçları MPİ tarafından duyuruldu

8 Ocak Çarşamba sorgulama işlemi, bayilerde loto oynayanlar tarafından aratılıyor. Geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen 1 kişi 8 milyon 865 bin 560 liralık ikramiyenin sahibi oldu. 8 milyon liralık büyük ikramiyeyi bir kişinin kazanmasının ardından gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın na çevrildi. , Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. İşte haftanın sonuçları...

8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

Gün içerisinde bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek istiyor. 8 milyon 865 bin 560 liralık ikramiyeyi geçen hafta tek kişi kazandı. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde on binlerce kişi arama motorlarında 8 Ocak Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte 8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları

8 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

20 - 25 - 28 - 38 - 40 - 49

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