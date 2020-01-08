Gün içerisinde bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek istiyor. 8 milyon 865 bin 560 liralık ikramiyeyi geçen hafta tek kişi kazandı. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde on binlerce kişi arama motorlarında 8 Ocak Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte 8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları

8 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

20 - 25 - 28 - 38 - 40 - 49