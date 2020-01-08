Ocak ayının ilk günlerinden itibaren pek çok ilimizde kar yağışları görülüyor. Akşam saatlerinden itibaren bazı il ve ilçede okulların tatil olduğuna dair son dakika haberleri geliyor. Bu kapsamda Nevşehir'de yaşayan öğrenci ve veliler yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde on binlerce öğrenci ve veli Nevşehir'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.