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  • 08.01.2020 21:29
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 21:29

'de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe MEB Nevşehir için kar tatili açıklaması yapıldı mı?

'de yarın okullar tatil mi? Türkiye genelinde görülen soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor. Nevşehir'de okulların tatil olup olmadığı o illerde yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre yarın hangi illerde kar yağışı görüleceği belli oldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Peki, 9 Ocak Perşembe MEB Nevşehir için kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar...

Nevşehir'de yarın okullar tatil mi?

Ocak ayının ilk günlerinden itibaren pek çok ilimizde kar yağışları görülüyor. Akşam saatlerinden itibaren bazı il ve ilçede okulların tatil olduğuna dair son dakika haberleri geliyor. Bu kapsamda Nevşehir'de yaşayan öğrenci ve veliler yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde on binlerce öğrenci ve veli Nevşehir'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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