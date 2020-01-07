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  • 07.01.2020 15:28
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 16:05

TEM'de feci kaza! Tır bariyerlere girdi felç oldu

Son dakika haberine göre 'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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