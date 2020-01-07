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  • 07.01.2020 16:07
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 16:07

'da esrarla yakalanıp adliyeye sevk edilirken gülümseyen şahıs tutuklandı

'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı aramada 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eker'in, adliyeye sevk edilirken gülmesi dikkat çekmişti.

Gülerek gitmişti... Tutuklandı!

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde, yolunda yaptığı yol uygulamasında yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Narkotik köpeği otobüste yolcu olarak bulunan 'in çantasının yakınında tepki verdi. Çanta açıldığında 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Seda Altunbaş Eker, dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken gülmesi ile dikkat çeken Seda Altunbaş Eker, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

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