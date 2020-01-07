Marmara'daki poyraz deniz ulaşımını vurdu

Marmara Denizi'nde dünden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.

Hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 20 şilep ile tanker, Tekirdağ, Şarköy ve Marmara Ereğlisi sahillerine demirledi.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara poyraza karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.