Son dakika haberine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde Armutoluğu yaylasında çığ düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi de kaboldu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının bulunduğu bölgeye yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü.

Çığ sonucunda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişiden ikisi kurtarıldı.

Kurtarılanlardan birinin olayda yaralandığı, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri kayıp kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.