Ülkemizin birçok ilinde kar yağışları etkisini gösterirken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba Ankara için MEB kar tatili açıklaması geldi mi?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.